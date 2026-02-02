Iniziative per minori in difficoltà | Codacons avvia un osservatorio regionale per contrastare l’esclusione sociale

In Italia, il Codacons ha lanciato un nuovo osservatorio regionale per aiutare i bambini e i ragazzi in difficoltà. L’obiettivo è capire meglio le situazioni di esclusione sociale e trovare risposte concrete. L’associazione vuole così intervenire prima che la situazione peggiori, monitorando le condizioni di sicurezza e diritto allo studio dei giovani nelle diverse zone della regione.

Il Codacons ha avviato un'importante iniziativa regionale per affrontare il crescente rischio di esclusione sociale tra minori, con l'obiettivo di monitorare e contrastare le condizioni che mettono a rischio la sicurezza, il benessere e il diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti. L'iniziativa, lanciata il 2 febbraio 2026, si basa sulla raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini, con l'obiettivo di trasformare le denunce in azioni concrete rivolte alle autorità competenti. Il è su problemi strutturali che colpiscono il mondo scolastico e la vita quotidiana dei giovani: edifici scolastici inadeguati, aule in condizioni igienico-sanitarie precarie, trasporti scolastici inefficaci, mancanza di supporto psicologico e l'escalation di bullismo e cyberbullismo.

Il Codacons ha deciso di intervenire in modo concreto sulla questione dei minori esclusi socialmente.

