Codacons contro le truffe digitali il vademecum per proteggere i tuoi dati e navigare sicuro

Il Codacons lancia un nuovo vademecum per aiutare gli utenti a difendersi dalle truffe online. Con l’aumento dell’uso di Internet e social network, cresce anche il rischio di cadere in trappole digitali come phishing e furti di identità. Il loro obiettivo è fornire strumenti semplici per navigare in sicurezza e proteggere i propri dati, in un momento in cui tutti sono più esposti.

Il crescente utilizzo di Internet, social network e servizi digitali ha reso la vita quotidiana dei cittadini sempre più connessa, ma espone anche a rischi crescenti come truffe online, phishing, furti di identità e violazioni della privacy, fenomeni che colpiscono tutte le fasce d'età e spesso.

