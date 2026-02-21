Stewart trascina Mestre alla vittoria contro l' Estra Pistoia

Stewart ha deciso la partita, portando Mestre alla vittoria contro Pistoia con un canestro decisivo negli ultimi secondi. La sfida di serie A2 tra le due squadre si è conclusa con un punteggio di 90-85, grazie anche ai punti di altri giocatori di Mestre. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio nel quarto finale, sorprendendo gli avversari con una rimonta efficace. La partita ha attirato l’attenzione dei tifosi presenti al palazzetto.

la sfida di serie a2 tra gemini basket mestre ed estra pistoia si è chiusa con un punteggio di 90-85 a favore della squadra di casa. Mestre è entrata in campo imponendo un ritmo efficace fin dal primo periodo, conservando margini sostanzialmente positivi e gestendo con autorità i momenti decisivi della partita. l’avvio ha visto mestre prendere il controllo: al termine dei primi 10 minuti il tabellone segnava 28-18. nel secondo quarto pistoia ha tentato una reazione, ma nel terzo periodo la squadra di casa ha nuovamente ampliato il divario con un parziale di 23-15, consolidando il predominio e indirizzando la gara verso la vittoria. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sconfitta amara per l’Estra. Pistoia se la gioca per 40’. Ma alla fine passa CividaleUna partita combattuta tra Estra Pistoia e Gesteco Cividale, decisa negli ultimi istanti.

Jazz Johnson trascina la VL Pesaro alla vittoria con i tiri liberi decisivi contro CividaleLa VL Pesaro vince all’ultimo secondo contro Cividale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Estra Pistoia, naufragio in Laguna: Mestre prevale 90-85Stewart e l’avvelenato ex Knight trascinano la Gemini e inguaiano l’Estra, cui non basta l’ennesima prova monstre di Buva Una partita vivace fatta di parziali e contro-parziali ha visto l’Estra Pistoi ... pistoiasport.com

Per l' Estra - Insieme per una vita sostenibile Pistoia Basket è il momento di tornare in campo per l'anticipo della 29° giornata di Lega Nazionale Pallacanestro con la trasferta in casa di Basket Mestre 1958 Al Taliercio ci sarà anche il presidente Joseph D - facebook.com facebook