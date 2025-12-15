Sconfitta amara per l’Estra Pistoia se la gioca per 40’ Ma alla fine passa Cividale

Una partita combattuta tra Estra Pistoia e Gesteco Cividale, decisa negli ultimi istanti. Dopo 40 minuti di equilibrio, Cividale riesce a prevalere, conquistando la vittoria con il punteggio di 81-78. La sfida ha visto protagonisti vari giocatori, ma alla fine sono stati i dettagli a fare la differenza.

ESTRA 78 GESTECO CIVIDALE 81: Saccaggi 2, Johnson 21, Knight 14, Dellosto 6, Magro 14, Zanotti 1, Gallo 6, Alessandrini 8, Campogrande 6, Stoch ne, Pinelli ne, Flauto ne. All. Sacripanti CIVIDALE: Rota 8, Mastellari 6, Marangon 10, F. Ferrari 9, Freeman 18, Amici, Redivo 24, Cesana 3, Berti 3, A. Ferrari, Brizzi ne. All. Pillastrini ARBITRI Giovannetti, Nuara, Fiore NOTE Parziali: 23-24; 48-43; 62-63. tiri da due Pistoia 1636, Cividale 2446. Tiri da tre Pistoia 1225, Cividale 620. Tiri liberi Pistoia 1013, Cividale 1525. Rimbalzi Pistoia 33, Cividale 38 Peccato perché Pistoia avrebbe meritato la vittoria. Sconfitta amara per Pistoia contro Cividale. I biancorossi ora sono al terzultimo posto della Serie A2.