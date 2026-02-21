Stella | Siamo vicini a Mercedes e Ferrari A Melbourne una MCL40 più leggera

Durante le prove in Bahrain, McLaren ha mostrato miglioramenti significativi, concentrandosi sulla riduzione del peso e sulla stabilità delle vetture. La squadra ha testato la MCL40 più leggera a Melbourne, ottenendo dati importanti sulle performance. Le sessioni hanno permesso di verificare l’affidabilità dei componenti e di affinare la strategia di sviluppo. McLaren si avvicina alle rivali Mercedes e Ferrari con obiettivi chiari per le prossime gare.

In Bahrain, due sessioni di prove hanno fornito indicazioni concrete sullo stato di avanzamento del programma McLaren, con focus su funzionalità, affidabilità e potenziale di sviluppo. L’analisi delle simulazioni di gara, tra cui quella guidata da Oscar Piastri, ha tracciato una traiettoria complessiva positiva, sottolineando margini di miglioramento coerenti con un percorso di sviluppo mirato su assetto, aerodinamica e gestione della power unit. Le sessioni hanno permesso di validare elementi essenziali dal punto di vista funzionale, affidabilità e competitività. Il progresso della vettura è stato osservabile giorno dopo giorno, grazie al continuo lavoro di macinatura di chilometri, all’aggiornamento dell’assetto e all’ottimizzazione aerodinamica, nonché all’esame dell’armonia tra telaio, motore e pneumatici. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

