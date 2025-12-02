Fiorentina Ferrari | Forse vicini a una svolta

Firenze, 2 dicembre 2025 – Dopo Moise Kean, anche il direttore generale Alessandro Ferrari interviene su questo momento molto delicato e difficile della Fiorentina. “Non pensavamo di ritrovarci in una situazione del genere, dobbiamo esserne consapevoli, ritrovare l'intesa e fare ciò che sappiamo, Vanoli sta lavorando tanto sulla testa e sul gruppo e può contare sul nostro supporto” dice Ferrari intervenendo a Sky Sport. "Dopo la sconfitta con l'Atalanta nello spogliatoio non ho visto lacrime di paura, ma di rabbia - ha continuato il dirigente viola - La cosa bella di domenica è il chiarimento di Dzeko e della squadra con i tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

