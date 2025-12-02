Fiorentina Ferrari | Forse vicini a una svolta

Firenze, 2 dicembre 2025 – Dopo Moise Kean, anche il direttore generale Alessandro Ferrari interviene su questo momento molto delicato e difficile della Fiorentina. “Non pensavamo di ritrovarci in una situazione del genere, dobbiamo esserne consapevoli, ritrovare l'intesa e fare ciò che sappiamo, Vanoli sta lavorando tanto sulla testa e sul gruppo e può contare sul nostro supporto” dice Ferrari intervenendo a Sky Sport. "Dopo la sconfitta con l'Atalanta nello spogliatoio non ho visto lacrime di paura, ma di rabbia - ha continuato il dirigente viola - La cosa bella di domenica è il chiarimento di Dzeko e della squadra con i tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Ferrari: “Forse vicini a una svolta”

Argomenti simili trattati di recente

"Goretti e Ferrari sono figure di prospettiva, ma non hanno idea di cosa sia il calcio ad alti livelli. Ranieri? La fascia da capitano non basta a renderlo una figura di rilievo": questa l'opinione di Brovarone sul delicato momento della Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, confronto Dzeko-tifosi dopo le parole post AEK. Ferrari: "Voleva unire il gruppo" Vai su X

FIORENTINA - Ferrari: "Ci sono momenti in cui serve restare tutti uniti, forse siamo vicini a una svolta" - "Non pensavamo di ritrovarci in una situazione del genere, dobbiamo esserne consapevoli, ritrovare l'intesa e fare ciò che sappiamo, Vanoli sta lavorando tanto sulla testa e sul gruppo e può contare s ... Come scrive napolimagazine.com

Fiorentina, Ferrari: “Forse vicini a una svolta” - Il direttore generale del club viola parla della crisi dei gigliati. Si legge su msn.com

Fiorentina, Ferrari annuncia: "Il rinnovo di Kean? Siamo ai dettagli" - Fiorentina, andata dei playoff di Conference League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il direttore generale del club viola, Alessandro Ferrari, che ... corrieredellosport.it scrive

Fiorentina, Ferrari: “Siamo ai dettagli per il rinnovo di Kean” - Per la Fiorentina è già tempo inaugurare ufficialmente la nuova stagione, giocando la prima partita ufficiale prima dell’esordio in Serie A contro il Cagliari. Riporta gianlucadimarzio.com

Fiorentina, parla il dg Ferrari: «Pioli? Quando lo abbiamo scelto eravamo convinti che fosse la scelta migliore. Abbiamo sbagliato tutti» - » Dopo un avvio di campionato estremamente complicato e l’esonero d ... Scrive calcionews24.com

Ferrari, dg della Fiorentina: «Sbagliati i "like" dei giocatori sull'esonero di Pioli. Pradè? Voleva andare via lo scorso anno. La B ci fa paura» - Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista alla Repubblica, dove ha voluto chiarire alcuni temi legati a questa prima parte di stagione. Secondo ilmessaggero.it