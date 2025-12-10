Ricostruzione post alluvione continuano i lavori sulla provinciale Trebbio | chiude per alcune ore un tratto di strada
Proseguono i lavori di ricostruzione sulla provinciale 21 del Trebbio, danneggiata dall’alluvione. Per consentire gli interventi, un tratto di strada sarà chiuso al traffico giovedì dalle 8,30 alle 14, durante i quali verranno eseguiti getti in cemento armato tra il chilometro 9+500 e il chilometro 10+000.
#sisma2016 Loro Piceno: la sede del Comune torna nella sede storica dopo i lavori di ricostruzione post-sisma 2016 sisma2016.gov.it/2025/12/06/lor… Vai su X
#sisma2016 Loro Piceno: la sede del Comune torna nella sede storica dopo i lavori di ricostruzione post-sisma 2016 https://sisma2016.gov.it/2025/12/06/loro-piceno-la-sede-comunale-torna-in-centro-nella-prestigiosa-sede-storica-dopo-i-lavori-di-ricostruz - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione post-alluvione: in GU l’ordinanza per la ricognizione dei soggetti interessati - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione, ing. diritto.it scrive
