Ricostruzione post alluvione continuano i lavori sulla provinciale Trebbio | chiude per alcune ore un tratto di strada

Forlitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori di ricostruzione sulla provinciale 21 del Trebbio, danneggiata dall’alluvione. Per consentire gli interventi, un tratto di strada sarà chiuso al traffico giovedì dalle 8,30 alle 14, durante i quali verranno eseguiti getti in cemento armato tra il chilometro 9+500 e il chilometro 10+000.

Continuano i lavori di ricostruzione lungo la provinciale 21 del Trebbio. La strada sarà chiusa al traffico giovedì dalle 8,30 alle 14 per l'esecuzione di getti in cemento armato nei tratti compresi tra il chilometro 9+500 e il chilometro 10+000. La viabilità sarà deviata sulle strade comunali. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Ricostruzione post-alluvione: in GU l’ordinanza per la ricognizione dei soggetti interessati - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione, ing. diritto.it scrive