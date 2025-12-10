Ricostruzione post alluvione continuano i lavori sulla provinciale Trebbio | chiude per alcune ore un tratto di strada

Proseguono i lavori di ricostruzione sulla provinciale 21 del Trebbio, danneggiata dall’alluvione. Per consentire gli interventi, un tratto di strada sarà chiuso al traffico giovedì dalle 8,30 alle 14, durante i quali verranno eseguiti getti in cemento armato tra il chilometro 9+500 e il chilometro 10+000.

