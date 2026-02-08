Prignano sulla Secchia frana il versante sulla strada Provinciale 19

Nella mattinata di domenica 8 febbraio, una frana ha interessato la provinciale 19 a Prignano sulla Secchia. Parte del versante di monte si è staccata, facendo crollare alcuni detriti sulla strada e bloccando temporaneamente il traffico. Nessuno è rimasto ferito, ma i lavori di messa in sicurezza sono già iniziati per ripristinare la viabilità quanto prima.

Sulla strada provinciale 19, in località Casa Azzoni nel comune di Prignano sulla Secchia, si è verificato, nella giornata di domenica 8 febbraio, il distacco di parte del versante di monte della strada, causando la parziale occupazione della sede viaria.I tecnici della Provincia di Modena e.

