Tetto avvolto dalle fiamme paura in paese | vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte
Momenti di paura a Monticelli Brusati nella serata di venerdì 28 novembre, quando intorno alle 21 un incendio ha improvvisamente avvolto il tetto di un’abitazione del paese. Numerose le chiamate giunte alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia che ha. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Mercoledì 3 Dicembre – Ore 9,30 Campo Staffi (FR) Assaporiamo la Prima Neve sul Tetto dei Simbruini: Monte Cotento In questa escursione andremo a conquistare la vetta più alta del Monti Simbruini in un panorama avvolto dalle primissime nevi stagionali: - facebook.com Vai su Facebook
Montecchio Maggiore: notte di paura per un’auto in fiamme - Poco prima delle 5 di questa mattina, la tranquillità delle prime ore del giorno a Montecchio Maggiore è stata bruscamente interrotta. Secondo vicenzareport.it
Pannelli fotovoltaici in fiamme, paura ad Acqualagna: difficile intervento per i pompieri - Pesaro, 26 agosto 2025 – Fumo e fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti di via dell’Artigianato, ad Acqualagna, poco dopo le 10 di questa mattina. Da ilrestodelcarlino.it
Paura per un'abitazione a fuoco nella notte, intervento in forze dei vigili del fuoco - Alcune persone si trovavano all'interno dell'immobile di Monticello Brianza dal quale si sono propagati fiamme e fumo. Come scrive leccotoday.it