Stati Uniti la Corte Suprema boccia i dazi Trump | Ho un piano B

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la richiesta di imporre dazi globali, ritenendola illegittima. Questa decisione blocca le tariffe doganali che Trump aveva introdotto per proteggere le industrie nazionali, come quella dell’acciaio. Il presidente ha annunciato di avere un piano alternativo per affrontare la questione commerciale. La sentenza rappresenta un importante ostacolo alle strategie protezionistiche del governo. Ora si attende di capire come reagirà l’amministrazione.

La Corte Suprema ha bocciato i dazi globali imposti dal presidente Donald Trump dichiarando illegittimo il ricorso ai poteri di emergenza. Una decisione che colpisce uno dei pilastri dell'agenda economica della Casa Bianca. La sentenza mette in discussione la legalità delle tariffe doganali annunciate in occasione del Liberation Day nonché dei dazi imposti sulle importazioni dalla Cina, dal Messico e dal Canada. Una decisione che Trump ha definito "una vergogna" avvertendo di aver in mente "un piano di riserva". In serata il presidente ha convocato una conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha affermato di avere a disposizione misure ancora più incisive in materia di dazi commerciali.🔗 Leggi su Iltempo.it

