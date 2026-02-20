Stati Uniti la Corte Suprema annulla i dazi di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di annullare i dazi imposti dall’amministrazione Trump, che avevano colpito prodotti cinesi. La decisione arriva dopo una lunga battaglia legale che ha coinvolto aziende e importatori, molti dei quali avevano subito aumenti di costi significativi. La sentenza ha effetto immediato e cambia le regole del commercio internazionale per le imprese americane. La questione riguarda ora l’impatto sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Negli Stati Uniti l a Corte Suprema, nonostante i membri conservatori siano in maggioranza, ha annullato i dazi doganali imposti da Donald Trump. Una decisione presa in base alla legge del 1977 sui poteri economici di emergenza internazionali (IEEPA). Secondo i giudici il presidente Usa non ne aveva l'autorità, a causa di un principio giuridico noto come "dottrina delle questioni importanti". Sono circa due terzi di quelli decisi dalla Casa Bianca negli ultimi 13 mesi, ne restano altri emanati su diversi presupposti legali. Stati Uniti, "la dottrina delle questioni importanti". La dottrina richiede che le azioni dell'esecutivo del governo di "grande rilevanza economica e politica" debbano essere autorizzate dal Congresso, cioè dal Senato e dalla Camera di Washington.