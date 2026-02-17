La delegazione di Anci Marche agli Stati generali dei piccoli Comuni Ben 44 i sindaci presenti

La delegazione di Anci Marche, guidata da 44 sindaci, partecipa agli Stati generali dei piccoli Comuni, che si terranno a Roma alla Nuvola il 19 e 20 febbraio 2026. La presenza numerosa dimostra l’interesse dei primi cittadini delle Marche per affrontare le sfide delle comunità più piccole, tra cui la carenza di risorse e la necessità di nuove opportunità di sviluppo.

Si svolgeranno giovedì 19 e venerdì 20 febbraio 2026, a Roma alla ''Nuvola'', gli Stati generali dei Piccoli Comuni, organizzati in occasione dell'evento conclusivo di P.I.C.C.O.L.I., il progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, nel quadro del Programma operativo complementare (Poc) al Pon ''Governance e Capacità Istituzionale'' 2014-2020 e attuato da Anci. L'iniziativa ha consentito di costruire un modello di accompagnamento strutturato e capillare, coinvolgendo oltre 1.

