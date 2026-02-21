Stasera in tv sabato 21 febbraio | I due superpiedi quasi piatti

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 21 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 21 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. I due superpiedi quasi piatti è un film del 1977 diretto da E.B. Clucher. È il nono dei 16 film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. ll furbo Matt e il massiccio Wilbur sono due ladruncoli dal cuore buono in lotta perpetua con un feroce boss della droga.🔗 Leggi su 2anews.it

