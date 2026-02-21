Startlist 50 km tc femminile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

L’elenco di partenza per la staffetta 50 km femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è definito, determinato dalla posizione di classificazione delle atlete nelle qualificazioni. La gara, che chiude il programma, vedrà le rappresentanti italiane impegnate in una sfida decisiva per la medaglia. Le atlete indosseranno i pettorali numerati, mentre gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta TV e streaming. La competizione promette emozioni intense fino alla bandiera a scacchi.

Ultima gara, e proprio nell’ultimo giorno, per lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al Lago di Tesero, in Val di Fiemme, va in scena la 50 km a tecnica classica con partenza di massa, che dalle 10:00 vedrà in scena le fondiste che sono rimaste in grado di compiere questo lunghissimo sforzo. Già, quelle rimaste, per due motivi: uno è che, in passato, qui i chilometri che venivano percorsi erano 30, e l’innalzamento a 50 si è avuto in nome dell’equalizzazione di tutte le distanze per uomini e donne. L’altro è che, così come in campo maschile, c’è stata una decimazione, tra sforzi di alcune e guai di salute di altre. 🔗 Leggi su Oasport.it

Startlist sprint femminile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italianeAlle Olimpiadi di Milano Cortina torna lo sci di fondo, e questa volta tocca alle donne.

Startlist 10 km tl femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italianeDomani alle 13:00 si riprende la gara di sci di fondo femminile sui 10 km alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.