Startlist sprint femminile tc sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Alle Olimpiadi di Milano Cortina torna lo sci di fondo, e questa volta tocca alle donne. La gara di sprint femminile in tecnica classica si svolgerà alle 9:15 a Tesero. Sono molte le candidate alla vittoria, e la corsa promette di essere aperta e ricca di sorprese fin dai primi metri.

Ritorna lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Stavolta è tempo di sprint femminile a tecnica classica: dalle 9:15 si ripartirà a Tesero, stavolta con un novero molto ampio di possibili favorite di una gara che ha a grandi linee molte possibilità di vedere un esito non propriamente di quelli scontati fin dall'inizio. Si ricomincia dal fatto che sono ben cinque le fondiste che si sono dimostrate in grado di vincere nella stagione di Coppa del Mondo nelle gare sprint, ed è per questo che non c'è molto di scontato a questo punto. Chiaramente è il gruppo della Svezia che può dire la sua, e l'accoppiata Jonna Sundling-Linn Svahn qualcosa in merito da dire ce l'ha.

