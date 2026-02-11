Startlist 10 km tl femminile sci di fondo Olimpiadi 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Domani alle 13:00 si riprende la gara di sci di fondo femminile sui 10 km alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partenza è prevista nel pomeriggio, dopo un giorno di pausa, e le atlete italiane sono pronte a scendere in pista. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con i pettorali delle nostre rappresentanti già noti.

Dopo un giorno di pausa, la processione dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 riparte domani alle 13:00. 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli in programma in quel di Tesero, con al via quattro italiane e una certa dose di incertezza circa l’esito finale della competizione che andrà a svolgersi nel luogo deputato a celebrare i trionfi a cinque cerchi per quest’edizione. L’Italia vedrà di scena Maria Gismondi, che cercherà di rimettersi in marcia dopo aver rotto (molto faticosamente) il ghiaccio nello skiathlon. Suo il miglior risultato da parecchi anni a questa parte in casa azzurra in una distance di Coppa del Mondo, il sesto posto in quel di Trondheim, in Norvegia, nello scorso dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist 10 km tl femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Startlist skiathlon femminile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane Domani parte ufficialmente lo sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Startlist sprint femminile tc sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane Alle Olimpiadi di Milano Cortina torna lo sci di fondo, e questa volta tocca alle donne. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Dallo skiathlon parte la missione en plein di Klaebo, azzurri outsiders: startlist della sfida maschile a Lago di Tesero; Calendario sci di fondo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming. Johaug sogna il bis, Klaebo per il riscatto. Pellegrino cerca un altro buon risultato: startlist delle 10 km TL di OsloDomenica, nel tempio di Holmenkollen, sarà la volta della 10 km a skating, con la prova femminile al via alle 11.15, mentre alle 13.30 toccherà agli uomini. La Norvegia sogna un altro bis, con Therese ... neveitalia.it #SciAlpino La startlist della combinata femminile: Johnson-Shiffrin le grandi favorite, l'Italia ci prova con quattro tandem #milanocortina2026 #AlpineSkiing #9Febbraio dlvr.it/TQs40g x.com Domani alle ore 14:15 il via dell'individuale femminile. Ecco i pettorali delle nostre azzurre siete pronti a fare il tifo per loro Forza ragazze #biathlon #biathlonazzurro #biathlonfamily #biathlonworld #milanocortina2026 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.