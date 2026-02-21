Starliner | NASA stronca Boeing 9 mesi nello spazio e rischio

La NASA critica duramente Boeing dopo la missione di Starliner, che ha impiegato nove mesi per completare il volo e ha evidenziato problemi tecnici imprevedibili. La capsula, progettata per trasportare astronauti, ha incontrato difficoltà che hanno messo in discussione l’affidabilità della società. La vicenda ha sollevato dubbi sulla sicurezza dei futuri lanci e sulla capacità dell’industria aerospaziale di rispettare le tempistiche stabilite. La vicenda resta aperta, mentre si cercano soluzioni concrete.

Starliner: La NASA Accusa Boeing, un Fallimento che Interroga l'Industria Aerospaziale. La missione Starliner di Boeing, progettata per riportare negli Stati Uniti la capacità di lanciare astronauti nello spazio, è finita al centro di una severa accusa da parte della NASA. L'agenzia spaziale americana ha classificato il fallimento della prima missione con equipaggio come un "Mishap di Tipo A", la categoria più grave per incidenti spaziali, sollevando dubbi sulla gestione, la leadership e la cultura aziendale all'interno di Boeing. L'evento ha comportato un prolungato soggiorno sulla Stazione Spaziale Internazionale per gli astronauti Wilmore e Williams, che sono rientrati sulla Terra a bordo di una capsula SpaceX.