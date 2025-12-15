La Nasa cattura un albero di Natale nello spazio | È fatto di giovani stelle a 2.500 anni luce

La Nasa ha condiviso un’immagine spettacolare di NGC 2264, un giovane ammasso stellare noto come Christmas Tree Cluster, situato a circa 2.500 anni luce dalla Terra. La sua particolare disposizione ricorda quella di un albero di Natale, offrendo uno spettacolo affascinante nel cielo e contribuendo alla nostra comprensione delle prime fasi di formazione stellare.

È stata diffusa dalla Nasa la suggestiva immagine di NGC 2264, un ammasso giovane di stelle noto informalmente come Christmas Tree Cluster, già individuato nel 2023 per la sua disposizione che ricorda la forma di un albero di Natale. L’effetto visivo nasce dalla combinazione di tre diversi set di dati raccolti in lunghezze d’onda distinte: i raggi X dell’Osservatorio Chandra della Nasa, le osservazioni ottiche del telescopio WIYN da 0,9 metri della National Science Foundation su Kitt Peak e i dati infrarossi del Two Micron All Sky Survey (2MASS). La scelta cromatica — blu e bianco per le stelle rilevate nei raggi X, verde per il gas della nebulosa, bianco diffuso per le stelle riprese all’infrarosso — è stata effettuata per rendere più intuitiva la struttura dell’ammasso. It.insideover.com

