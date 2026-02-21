Luciano Capasso scomparso a Saint Moritz legale | Farnesina non lasci sola la famiglia

Luciano Capasso è scomparso a Saint Moritz, e la sua famiglia si trova senza notizie da quattro giorni. Il legale della famiglia denuncia che la Farnesina non ha ancora fornito supporto concreto, lasciando soli i parenti in un momento difficile. La madre di Capasso attende con ansia aggiornamenti, mentre la famiglia chiede un intervento più rapido e deciso. La richiesta è di instaurare un canale diretto per ottenere informazioni sul giovane disperso.

© Anteprima24.it - Luciano Capasso scomparso a Saint Moritz, legale: “Farnesina non lasci sola la famiglia”

Tempo di lettura: < 1 minuto “Una telefonata, un referente dedicato, un canale diretto di comunicazione con la madre che da quattro giorni attende notizie del proprio figlio”. E’ quanto chiede Raffaele Grande, madre di Luciano Capasso, il 25enne disperso da quattro giorni nell’area di Saint Moritz che, attraverso il suo legale, l’avvocato Sergio Pisani, denuncia “l’assenza totale di contatti diretti da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”. La signora Grande, che stamattina ha lanciato un appello, ha voluto anche quintuplicare la ricompensa per chiunque trovi il figlio che da 10mila euro è stata portata a 50mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Disperso a Saint Moritz: ansia per Luciano CapassoLuciano Capasso, 25enne di Qualiano, è scomparso durante un'escursione sulla neve a Saint Moritz. Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz: si cerca Luciano CapassoLuciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è scomparso da due giorni sulle montagne di Saint Moritz. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano disperso in Svizzera. L'ultimo messaggio: Cerco di non morire; Il napoletano Luciano Capasso, 25 anni, scomparso da due giorni dopo un'escursione in Svizzera; Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz: si cerca Luciano Capasso; Luciano scompare nel nulla dopo un'escursione in Svizzera. L'ultimo messaggio: Cerco di non morire. Luciano Capasso scomparso da 4 giorni a Saint Moritz. La mamma: «Offro 10mila euro per chiunque riesca a trovarlo»«Mio figlio Luciano è scomparso da 4 giorni durante un'escursione in montagna in Svizzera: le autorità svizzere stanno operando, ... msn.com Qualiano, Luciano Capasso disperso durante escursione in Svizzera. Il messaggio: Cerco di non morireQualiano (Napoli) - Ore di ansia per Luciano Capasso, 25enne di Qualiano, scomparso da due giorni sulle Alpi svizzere, nei pressi di St. Moritz. Di lui non si ... pupia.tv Ricerche ripartite all’alba per Luciano Capasso, 25 anni di #Qualiano, disperso in Svizzera. In volo anche un elicottero grazie al miglioramento del meteo. Le squadre concentrano le operazioni sulle coordinate inviate dal GPS. Sono ore decisive, ma la speran - facebook.com facebook Luciano Capasso, il 25enne di #qualiano disperso in #svizzera. L'ultimo messaggio: «Cerco di non morire» x.com