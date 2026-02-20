St Moritz disperso Luciano Capasso | Cerco di non morire l’ultimo messaggio dal Piz Palü

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è disperso sul Piz Palü in Svizzera dopo un'escursione. La sua scomparsa si è verificata ieri pomeriggio, quando ha inviato un messaggio disperato dicendo: “Cerco di non morire”. Le ricerche procedono senza sosta, coinvolgendo soccorritori e unità alpine. Le condizioni meteo avverse complicano le operazioni, mentre amici e familiari attendono notizie positive. La sua ultima comunicazione ha acceso l’attenzione sulla gravità della situazione e sulla necessità di trovare Luciano al più presto.

Sono ore di angoscia per la scomparsa di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, disperso in Svizzera dopo un'escursione in montagna. Il giovane, che si trovava a St. Moritz per lavoro, aveva deciso di dedicare il suo tempo libero a una gita ad alta quota. St. Moritz, disperso Luciano Capasso: "Cerco di non morire", l'ultimo messaggio prima della scomparsa «Cerco di non morire» è l'ultimo messaggio inviato tramite il suo GPS prima che si interrompessero i contatti. Luciano è un escursionista esperto, ex militare, dotato di attrezzatura adeguata. Tuttavia qualcosa sarebbe andato storto.