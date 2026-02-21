Spuntano truffe per guadagnare sulla morte di Domenico dopo il trapianto a Napoli l' appello dell' avvocato

Domenico è finito al centro di truffe online che sfruttano la sua morte dopo il trapianto a Napoli. Le persone diffondono falsi link di raccolte fondi per pagare i funerali e i costi legali, attirando donatori ignari. L’avvocato avverte che si tratta di tentativi di raggiro e invita a verificare le fonti ufficiali. La diffusione di queste truffe si moltiplica sui social, creando confusione tra i familiari. Qualcuno potrebbe cadere nella trappola.

Non appena arrivata la notizia della morte del piccolo Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore bruciato nell’ospedale di Napoli, sui social sono spuntate raccolte fondi per il funerale del piccolo. Peccato che la famiglia del bambino non abbia mai autorizzato queste campagne, e la stessa madre Patrizia Mercolino, già provata dal dolore per il tragico epilogo dell’odissea, si è trovata costretta a lanciare un appello: “Stanno facendo truffe. Non ascoltateli, non guardate quello che sta uscendo”. Per ricordare suo figlio, infatti, nascerà una fondazione. Le truffe per guadagnare sulla tragedia Come anticipato, Patrizia Mercolino non ha fatto in tempo ad uscire dall’ospedale dopo aver dato l’ultimo saluto al suo Domenico che si è trovata costretta a prendere le distanze da ciò che sta avvenendo sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

