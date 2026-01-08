Sanità il piano straordinario di Decaro per abbattere le liste d' attesa | priorità alle prestazioni urgenti e brevi

Il Presidente Decaro ha concordato con gli Uffici regionali un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa in sanità. Il provvedimento, che sarà adottato a breve, prioritizza le prestazioni urgenti e brevi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accesso alle cure. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare le criticità del sistema sanitario e garantire tempi più rapidi ai cittadini.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.