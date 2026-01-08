Sanità il piano straordinario di Decaro per abbattere le liste d' attesa | priorità alle prestazioni urgenti e brevi
Il Presidente Decaro ha concordato con gli Uffici regionali un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa in sanità. Il provvedimento, che sarà adottato a breve, prioritizza le prestazioni urgenti e brevi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accesso alle cure. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per affrontare le criticità del sistema sanitario e garantire tempi più rapidi ai cittadini.
Il Presidente Decaro ha predisposto insieme agli Uffici regionali il primo provvedimento del mandato relativo all’abbattimento delle liste d’attesa che sarà adottato nelle prossime ore. Confermati sostanzialmente i contenuti annunciati in campagna elettorale che tuttavia sono stati inseriti in un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Domenica dedicata dall'Ast alle visite per abbattere le liste d'attesa: 83 le prestazioni effettuate, tanti i rifiuti
Leggi anche: Decaro, prima sera da presidente: riunione per misure urgenti sulle liste d’attesa nella sanità Regione Puglia, ieri pomeriggio la proclamazione
Sanità, il piano straordinario di Decaro per abbattere le liste d'attesa: priorità alle prestazioni urgenti e brevi - Nel piano le aziende sanitarie, entro 15 giorni dall’adozione del provvedimento, dovranno presentare un piano sperimentale per abbattere le liste d’attesa. foggiatoday.it
Sanità, Fico: "Parlato con ministro Schillaci, pronti a superare il piano di rientro" Tgr Rai Regione Campania Ministero della Salute - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.