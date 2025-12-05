Il bambino di Piscinola presentato all’istituto fratelli Maristi il libro di Francesco Mennillo
“Il bambino di Piscinola”, presentato il nuovo libro di Francesco Mennillo, giornalista di TeleclubItalia, che in queste pagine si mette a nudo con un racconto autobiografico intenso, ricco di sentimento e capace di restituire una fotografia autentica della periferia nord di Napoli alla fine degli anni ’80. Tredici capitoli in cui l’autore ripercorre momenti chiave . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
