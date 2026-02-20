Spin Time Viminale condannato per mancato sgombero | risarcimento da 21 milioni al proprietario dello stabile

Il tribunale di Roma ha stabilito che il Viminale deve pagare 21 milioni di euro a InvestiRE Sgr. La causa nasce dal mancato sgombero di uno stabile di proprietà dell’azienda, occupato illegalmente per mesi. La decisione riguarda un immobile nel quartiere Spin Time, dove l’assenza di interventi ha provocato danni economici significativi. La sentenza segna un passo importante sulla responsabilità dello Stato in casi di occupazioni abusive. La questione resta aperta per ulteriori azioni legali.

Duro salasso per il ministero dell’Interno, che per non aver sgomberato l’immobile di Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme nel quartiere Esquilino, è stato condannato dal tribunale Civile di Roma a risarcire di 21 milioni di euro il proprietario dello stabile. La struttura è occupata dal 2013 dai movimenti per la casa. La decisione è stata presa in riferimento alla causa civile intentata dal proprietario, la società InvestiRE Sgr nella sua qualità di gestore del Fondo Immobili Pubblici. Per il tribunale capitolino, infatti, il danno conseguente all’occupazione è imputabile al Ministero dell’Interno, che aveva l’obbligo di evitare la prosecuzione dell’illecito dando seguito al provvedimento di sequestro preventivo emesso dell’Autorità giudiziaria nel marzo del 2020.🔗 Leggi su Ildifforme.it

