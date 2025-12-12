Modena Lo Spezia di Donadoni è in ripresa

La sfida tra Modena e Spezia di Donadoni rappresenta un'opportunità per entrambe le squadre di ritrovare fiducia e consolidare le proprie posizioni in classifica, dopo un avvio altalenante. Un incontro che promette spettacolo e interessanti sviluppi, con la volontà di riprendere il ritmo e puntare a risultati positivi in vista delle prossime gare.

Potrebbe sembrare, sulla carta, la partita ideale per mettere da una parte le recenti delusioni e ricominciare a correre verso obiettivi ambiziosi. In parte, lo è pure. Perché è evidente che lo Spezia sia alle prese con una stagione disgraziata dopo aver sfiorato il cielo con un dito nemmeno sei mesi fa. Tuttavia, non si tratterà di incontro agevole. Il ritorno in panchina di Roberto Donadoni non è stato affatto male. Quattro partite, sette punti, frutto di due vittorie, un pari e una sola sconfitta, media di 1.75 a partita. Tutto questo significa che i liguri, da un mese a questa parte raramente sbagliano giornata e qualcosa, seppur in maniera lenta, sta migliorando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net