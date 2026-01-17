Analisi e aggiornamenti sulla sfida Palermo-Spezia in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15. In questa pagina troverai le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e le ultime notizie, tra cui l’assenza di Inzaghi per squalifica e la presenza di Donadoni sulla panchina. Dopo un buon andamento da fine novembre, il Palermo cerca continuità in casa contro un avversario determinato.

Dalla fine di novembre il Palermo ha ingranato la marcia giusta, o quantomeno quella che tutti si aspettavano in estate, mettendo assieme sette risultati utili consecutivi con quattro vittorie delle quali tre, su tre uscite, davanti ai propri tifosi. Il secondo posto in classifica non è più così distante per il club rosanero che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Palermo-Spezia (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Inzaghi (squalificato) contro Donadoni

Palermo-Spezia (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici. Inzaghi (squalificato) contro Donadoni

Analisi e aggiornamenti su Palermo-Spezia, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla sfida tra Inzaghi, squalificato, e Donadoni. Dopo un avvio difficile, il Palermo ha trovato continuità con sette risultati utili consecutivi, rafforzando la propria posizione in campionato. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita e le eventuali strategie di scommessa.

Palermo-Spezia (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici

Analisi e pronostici di Palermo-Spezia, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle 17:15. Dopo un avvio difficile, il Palermo ha ottenuto sette risultati utili consecutivi, con tre vittorie casalinghe. Si tratta di un incontro importante per entrambe le squadre, con formazioni, quote e pronostici aggiornati per orientarsi nel confronto. Un appuntamento da seguire per gli appassionati di calcio, con attenzione ai dettagli sulle formazioni e le statistiche recenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

PALERMO-SPEZIA, I CONVOCATI: ASSENTE SALIM DIAKITE' di Redazione ForzaPalermo.it Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida di oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 17.15 contro lo Spezia, al Barbera. Rientra Di Bartolo nel r - facebook.com facebook