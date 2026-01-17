Palermo-Spezia domenica 18 gennaio 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici Inzaghi squalificato contro Donadoni

Analisi e aggiornamenti su Palermo-Spezia, in programma domenica 18 gennaio 2026 alle ore 17:15. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla sfida tra Inzaghi, squalificato, e Donadoni. Dopo un avvio difficile, il Palermo ha trovato continuità con sette risultati utili consecutivi, rafforzando la propria posizione in campionato. Ecco tutte le informazioni utili per seguire la partita e le eventuali strategie di scommessa.

Dalla fine di novembre il Palermo ha ingranato la marcia giusta, o quantomeno quella che tutti si aspettavano in estate, mettendo assieme sette risultati utili consecutivi con quattro vittorie delle quali tre, su tre uscite, davanti ai propri tifosi. Il secondo posto in classifica non è più così distante per il club rosanero che ha.

Palermo-Spezia, arbitra Massimi: un anno fa l'ultimo incrocio

Palermo, vaccinazioni allo stadio - Prevenzione protagonista a Palermo con un doppio appuntamento dedicato alla salute pubblica.

Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, in vista della partita con lo Spezia: «Dobbiamo essere più cattivi e fare molta attenzione» - facebook.com facebook

Il tecnico del Palermo, Filippo Inzaghi, in vista della partita con lo Spezia: «Dobbiamo essere più cattivi e fare molta attenzione» x.com

