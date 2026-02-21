Spezia Cesena è già un punto di svolta Obiettivo su una vittoria ’scaccia crisi’

Non c’è più tempo, occorre solo vincere per non sprofondare nel baratro. Nei meandri di un campionato orribile, lo Spezia è chiamato oggi a Cesena (il via alle 17,15, arbitra Di Marco), a compiere un’autentica impresa per alimentare le speranze di salvezza. Per gli Aquilotti, classifica drammatica alla mano, non ci sono alternative: vincere la prima di tredici finali per dare una svolta al deprimente campionato in atto. I tifosi sono sull’orlo di una crisi di nervi, esasperati da nove mesi di errori in serie che, per dirla alla Stillitano (partito ieri con la squadra direzione Cesena), richiamano alle responsabilità della dirigenza, dei tecnici e dei giocatori.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Pronostico Cesena-Spezia: vittoria ed esoneroRoberto Donadoni rischia il posto dopo la sconfitta del Cesena contro lo Spezia, una partita decisiva per la sua panchina.

