Roberto Donadoni rischia il posto dopo la sconfitta del Cesena contro lo Spezia, una partita decisiva per la sua panchina. La squadra romagnola ha perso 2-0, peggiorando la posizione in classifica e aumentando la pressione sulla società. La partita si svolge alla Cesena Arena, dove i tifosi si aspettano una reazione. La diretta streaming sarà disponibile su diverse piattaforme, mentre la sfida si preannuncia aperta. La vittoria potrebbe salvare l’allenatore, ma il risultato resta incerto.

Cesena-Spezia è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Roberto Donadoni è andato vicino all’esonero nel corso di questa settimana. Ma per il momento lo Spezia – sempre in zona retrocessione – ha deciso di dare fiducia al tecnico. Ovvio che una sconfitta contro il Cesena – che ci pare probabile – metterebbe la parola fine all’esperienza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non è riuscito, se non in qualche occasione, a dare quella scossa che serviva alla squadra l’ex commissario tecnico della Nazionale.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cesena-Spezia: vittoria ed esonero

Leggi anche: Pronostico Juve Stabia-Monza e Spezia-Sampdoria: una vittoria e un pari

Leggi anche: Pronostico Brentford-Brighton: altra mazzata prima dell’esonero

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.