L' Unieuro ritrova il vero Allen e una solida difesa | contro Pistoia arriva la vittoria scaccia crisi
L'Unieuro Forlì ottiene una vittoria fondamentale contro Pistoia, interrompendo una serie negativa di cinque sconfitte. La squadra ritrova fiducia grazie a una prestazione solida, con Allen protagonista e una difesa più efficace. Il risultato rappresenta una boccata d'ossigeno in un momento difficile, riportando il team sulla strada del successo.
Una boccata d'ossigeno. L'Unieuro Forlì interrompe la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive, imponendosi sull'Estra Pistoia con il punteggio di 85-72. Una serata in cui la squadra di coach Antimo Martino ritrova Kadeem Allen, autore di 16 punti (5 rimbalzi difensivi e 3 assist), e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
