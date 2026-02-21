sparatoria a milano 36 minuti tra la chiamata al 118 e la morte di mansouri

Una sparatoria a Milano ha portato alla morte di Mansouri. La telefonata ai soccorsi è partita alle 17:55, quando gli agenti hanno segnalato l’accaduto, e i medici hanno dichiarato il decesso alle 18:31, dopo aver intervenuto sul luogo. In quell’arco di tempo, sono trascorsi 36 minuti tra la richiesta di aiuto e la fine delle operazioni di soccorso. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

AGI - Sono passati 36 minuti dal momento in cui gli agenti hanno chiamato i soccorsi per Abdrehhaim Mansouri, alle 17 e 55, e la constatazione del suo decesso da parte dei sanitari, alle 18 e 31. È quanto risulta dai verbali del 118 che ricostruiscono le tempistiche di quanto accaduto il 26 gennaio quando dalla pistola dell'assistente capo Carmelo Cinturrino è partito il colpo di pistola che ha ucciso il 28enne marocchino nel boschetto della droga di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Le prime evidenze dell' autopsia non suggeriscono un decesso immediato e risulta che sono trascorsi venti minuti abbondanti dopo lo sparo prima della chiamata al 118 - spiega all'AGI il medico legale della parte civile, Michelangelo Bruno Casali -. 🔗 Leggi su Agi.it

Sparatoria a Milano, si cerca testimone dopo morte Abderrahim Mansouri, visto da 2 agenti polizia nel bosco di RogoredoQuesta mattina a Milano, le forze dell’ordine cercano un testimone dopo una sparatoria nel bosco di Rogoredo.

La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoIl 17 febbraio 2026, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, dopo la sparatoria a Rogoredo che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.