La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri | altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso

Il 17 febbraio 2026, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, dopo la sparatoria a Rogoredo che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri. La vicenda ha portato gli inquirenti a sospettare che gli agenti abbiano favorito i responsabili dell’omicidio e omesso di intervenire prontamente sul luogo dell’incidente. Durante le indagini, si è scoperto che alcuni agenti non hanno fornito immediatamente assistenza, anche se si trovavano nelle vicinanze del bosco.

Milano, 17 febbraio 2026 – Quattro agenti di polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel bosco della droga di Rogoredo durante un controllo antidroga. Il punto del boschetto accanto al terminal della metropolitana di San Donato dove ieri sera un poliziotto ha sparato e ucciso Abhderraim Mansouri, un marocchino di 28 anni, che gli avrebbe puntato contro una pistola, risultata poi a salve, nel quartiere di Rogoredo, Milano, 27 Gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso Sparatoria a Milano, si cerca testimone dopo morte Abderrahim Mansouri, visto da 2 agenti polizia nel bosco di RogoredoQuesta mattina a Milano, le forze dell’ordine cercano un testimone dopo una sparatoria nel bosco di Rogoredo. Sparatoria a Rogoredo: il 3 febbraio l'autopsia sul corpo di Abderrahim MansouriMartedì 3 febbraio sarà il giorno dell’autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, il giovane di 28 anni ucciso da un agente di polizia durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana il 30enne ferito; Cinese morto dopo sparatoria a Milano, poliziotti indagati per omicidio colposo; L’omicidio a Rogoredo: nessuna impronta sulla pistola finta; Liu Wenham è morto dopo sei giorni di agonia: era rimasto ferito in una sparatoria con la polizia. Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con uso legittimo delle armiLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, ruba pistola e spara contro agenti che rispondono: uomo in gravi condizioni ... tg24.sky.it Sparatoria Rogoredo, indagati altri 4 poliziotti oltre a quello che ha ucciso MansouriL’accusa è di favoreggiamento e omissione di soccorso. L’uomo era stato ucciso lo scorso 28 gennaio durante un controllo anti spaccio ... milano.repubblica.it Pronti via, bersaglio colpito è solo spazzatura, pronta l'immunità del governo. Vi ricordate 26 gennaio controllo antispaccio a Milano nel quartiere Rogoredo, un proiettile esploso da un poliziotto colpisce il ventottenne Abderrahim Mansouri. Noto anche come Z facebook Ieri l’agente che ha sparato ad Abderrahim Mansouri a Milano è stato sentito dal pm: «Ha puntato la pistola, ho avuto paura». Il reato contestato è pesantissimo rispetto all’accusa di eccesso colposo di legittima difesa di @ARoldering e @FdQdT x.com