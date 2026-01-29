Sparatoria a Milano si cerca testimone dopo morte Abderrahim Mansouri visto da 2 agenti polizia nel bosco di Rogoredo

Questa mattina a Milano, le forze dell’ordine cercano un testimone dopo una sparatoria nel bosco di Rogoredo. Abderrahim Mansouri è morto sul posto, e ancora non si sa cosa abbia portato allo sparo. Due agenti di polizia erano presenti e hanno visto Mansouri avvicinarsi con un’arma, pensando di trovarsi di fronte a una banda rivale. Gli investigatori ipotizzano che lui non abbia riconosciuto i poliziotti e abbia reagito in modo aggressivo. Ora si cercano testimoni che possano fare luce sui momenti

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella che Mansouri non abbia riconosciuto i poliziotti e che si sia avvicinato con l'arma convinto di trovarsi di fronte a una banda rivale Si cerca un possibile testimone chiave dopo la sparatoria avvenuta vicino al bosco di Rogoredo, a Milano, cos.

