Mercato Juve, il tecnico vorrebbe un play per alzare la qualità del possesso: la Gazzetta svela i piani per gennaio, ma i conti frenano l’investimento. L’avvicinamento alla sessione invernale di trattative si fa sempre più caldo in casa Juventus, con le esigenze di campo che si scontrano con la dura realtà dei bilanci. Luciano Spalletti ha le idee chiare su cosa serva alla sua squadra per compiere il salto di qualità definitivo e abbandonare l’incostanza che ha caratterizzato questa prima parte di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il desiderio primario dell’allenatore di Certaldo è l’innesto di un nuovo regista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, Spalletti chiede rinforzi a gennaio: lui resta il sogno del tecnico, ma non sarà facile accontentarlo per costi e conti del club. I dettagli