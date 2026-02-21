Spalletti | Con il livello mostrato oggi le partite le perdi e non puoi aspirare a nessun risultato

Spalletti sottolinea che il livello mostrato oggi ha portato alla sconfitta contro il Como. La squadra ha commesso errori evidenti e ha mostrato una mancanza di intensità, che ha influito sul risultato finale. L’allenatore ha evidenziato come questa prestazione renda difficile ottenere risultati positivi nelle prossime partite. La squadra dovrà migliorare rapidamente per evitare altre sconfitte. La prossima sfida si avvicina e il tecnico si aspetta una risposta concreta.

Dopo la sconfitta rimediata contro il Como, Luciano Spalletti ha così commentato la prestazione della sua squadra. Le parole di Spalletti. La prestazione viene condizionata dal primo gol. Poi devi provare a recuperare, ti allunghi e ti allarghi in base a dove loro vogliono portarti. Cerchi di riprendere il controllo e loro ti fanno girare per il campo con la loro qualità e il loro palleggio. Se prendi gol al primo tiro in porta tredici volte, è chiaro che poi emergono difficoltà. Quando perdi entusiasmo, si vede subito. Abbiamo attraversato un periodo in cui c'era entusiasmo e abbiamo disputato partite straordinarie.

Baroni post Torino-Milan: “Prestazione buona. In queste partite non puoi difendere il risultato”Dopo il pareggio tra Torino e Milan nella 14^ giornata di Serie A 2025-2026, l'allenatore granata Marco Baroni ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza di non accontentarsi del risultato e di continuare a migliorare in queste sfide.

De Grandis duro: “Milan, non puoi vincere tutte le partite con un tiro in porta e basta”Durante la trasmissione 'Sky Calcio Club', Stefano De Grandis ha commentato il pareggio tra Roma e Milan, sottolineando che il successo non si ottiene solo con tiri in porta.

