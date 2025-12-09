Baroni post Torino-Milan | Prestazione buona In queste partite non puoi difendere il risultato

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pareggio tra Torino e Milan nella 14^ giornata di Serie A 2025-2026, l'allenatore granata Marco Baroni ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando l'importanza di non accontentarsi del risultato e di continuare a migliorare in queste sfide.

Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' dopo Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

baroni post torino milan prestazione buona in queste partite non puoi difendere il risultato

© Pianetamilan.it - Baroni post Torino-Milan: “Prestazione buona. In queste partite non puoi difendere il risultato”

News recenti che potrebbero piacerti

baroni post torino milanBaroni a DAZN: "C’è da rimboccarsi le maniche ma la prestazione è stata buona" - Milan l'allenatore granata Marco Baroni ha commentato la sconfitta contro il Diavolo ai microfoni di DAZN. Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Baroni Post Torino Milan