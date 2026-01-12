David Openda pochissimi dubbi per Spalletti | ecco chi partirà dal primo minuto questa sera all’Allianz Stadium La decisione del mister

Stasera all’Allianz Stadium, Spalletti ha scelto David Openda come titolare nell’attacco contro la Cremonese. La decisione del tecnico si basa sulla determinazione e sulla forma dell’attaccante canadese, preferito rispetto al belga. Questa scelta riflette l’intenzione di affidarsi a un giocatore motivato, in cerca di riscatto, nel match valido per la stagione in corso.

David Openda: il tecnico toscano punta tutto sulla voglia di riscatto del canadese, preferito al belga per guidare l’attacco contro la Cremonese.. L’attesa sta finalmente per finire e i riflettori dell’Allianz Stadium sono pronti ad accendersi sulla delicata sfida di questa sera, ma all’interno degli spogliatoi della Juventus le gerarchie sono già state definite con estrema e inappellabile chiarezza. Il suggestivo ballottaggio offensivo che ha tenuto banco sui giornali per tutta la settimana, dividendo tifosi e addetti ai lavori tra due filosofie di gioco diverse, ha trovato la sua risoluzione definitiva nella mente di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

