Openda David Spalletti spiazza tutti | ecco chi partirà dal primo minuto questa sera a Pisa La scelta del tecnico della Juventus
Openda David, Spalletti scioglie le riserve: il belga titolare alla Cetilar Arena, il canadese parte dalla panchina. La scelta per questa sera. Luciano Spalletti ha sciolto le ultime riserve proprio a ridosso del fischio d’inizio e la notizia è ora ufficiale: nel ballottaggio offensivo più caldo e discusso della vigilia, la pesante maglia da titolare finisce sulle spalle di Lois Openda. Il dubbio amletico che ha tenuto banco per tutta la settimana ha trovato la sua risoluzione definitiva. Nel duello a distanza Openda David, la scelta tecnica è ricaduta in maniera netta sull’attaccante belga, che guiderà il reparto avanzato bianconero dal primo minuto, costringendo il compagno di reparto canadese a partire inizialmente dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Thuram Juve, la decisione di Spalletti spiazza tutti: partirà dalla panchina, il tecnico lancia lui dal primo minuto nel gelo di Bodo! La scelta
Leggi anche: Juve Torino, quel bianconero è già un fedelissimo di Spalletti: partirà ancora dal primo minuto, il tecnico non vuole rinunciarci
Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; Juventus-Roma LIVE; Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a Gasp; Spalletti fa piazza pulita, in quattro via dalla Juventus.
Pisa-Juventus: le formazioni ufficiali. Koopmeiners, David, Openda, le scelte di Spalletti e Gilardino - Il Pisa per l'impresa, la Juventus per la terza vittoria di fila. sport.virgilio.it
Juventus, Openda o David: Spalletti può stravolgere il fantacalcio - Openda potrebbe superare David nelle gerarchie offensive della Juventus. fantamaster.it
Openda si sblocca, ora tocca a Jonathan David? - Tra Bologna e Roma sono arrivati segnali incoraggianti e finalmente concreti dal reparto offensivo della Juventus. tuttojuve.com
La probabile formazione della Juventus per la sfida di questa sera contro il Pisa Ancora 3 dubbi da sciogliere, uno per ruolo: chi dal 1' tra Bremer e Kelly, chi sull'esterno tra McKennie e Kostic e chi guiderà l'attacco tra David e Openda. #Juventus #Seri - facebook.com facebook
#David o #Openda Ecco chi giocherà in #PisaJuve x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.