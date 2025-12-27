Openda David, Spalletti scioglie le riserve: il belga titolare alla Cetilar Arena, il canadese parte dalla panchina. La scelta per questa sera. Luciano Spalletti ha sciolto le ultime riserve proprio a ridosso del fischio d’inizio e la notizia è ora ufficiale: nel ballottaggio offensivo più caldo e discusso della vigilia, la pesante maglia da titolare finisce sulle spalle di Lois Openda. Il dubbio amletico che ha tenuto banco per tutta la settimana ha trovato la sua risoluzione definitiva. Nel duello a distanza Openda David, la scelta tecnica è ricaduta in maniera netta sull’attaccante belga, che guiderà il reparto avanzato bianconero dal primo minuto, costringendo il compagno di reparto canadese a partire inizialmente dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda David, Spalletti spiazza tutti: ecco chi partirà dal primo minuto questa sera a Pisa. La scelta del tecnico della Juventus

Leggi anche: Thuram Juve, la decisione di Spalletti spiazza tutti: partirà dalla panchina, il tecnico lancia lui dal primo minuto nel gelo di Bodo! La scelta

Leggi anche: Juve Torino, quel bianconero è già un fedelissimo di Spalletti: partirà ancora dal primo minuto, il tecnico non vuole rinunciarci

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; Juventus-Roma LIVE; Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a Gasp; Spalletti fa piazza pulita, in quattro via dalla Juventus.

Pisa-Juventus: le formazioni ufficiali. Koopmeiners, David, Openda, le scelte di Spalletti e Gilardino - Il Pisa per l'impresa, la Juventus per la terza vittoria di fila. sport.virgilio.it