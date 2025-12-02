Sorpreso con hashish scatta la perquisizione domiciliare | minorenne arrestato per spaccio

E' stato sorpreso nella tarda mattinata dello scorso 26 novembre in possesso di 35 grammi di hashish. A finire nei guai un giovane minorenne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pontedera per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.La successiva perquisizione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

