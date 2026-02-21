Sospeso il bar dell' accoltellamento Individuato il responsabile

Il bar è stato chiuso dopo un episodio di violenza che ha coinvolto un cliente. La lite è degenerata quando uno dei presenti ha estratto un coltello, ferendo un uomo al collo. La causa sembra essere stata una frase detta in modo sbadato. La polizia ha identificato l’autore dell’aggressione, che ora è sotto indagine. La proprietà del locale ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività. La vicenda ha suscitato grande fermento tra i residenti.

Ha pugnalato al collo il 21enne del Lido la scorsa settimana, nella notte tra venerdì e sabato a Rialto, al bar Bussola. È un coetaneo identificato dalla squadra mobile della questura di Venezia. Intanto il locale è sospeso dalla polizia amministrativa per 15 giorni Una coltellata al collo, una lama spuntata all'improvviso e la vendetta per una parola che era sembrata fuori posto. Una settimana fa, nella notte tra venerdì e sabato un ragazzo di 21 anni del Lido ha rischiato la vita a Rialto. Era in compagnia di amici quando un'altra comitiva di stranieri europei è entrata nello stesso bar, il Bussola cocktail lab di calle Scaleter e dopo appena qualche parola tradotta e sussurrata tra il veneziano e il coetaneo inglese quest'ultimo ha estratto un pugnale e gli ha sferrato il colpo tra la scapola e la testa, mandandolo in prognosi riservata all'ospedale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Fossacesia, rafforzati i controlli contro l’abbandono dei rifiuti: individuato e sanzionato il responsabile dell’ultimo episodioA Fossacesia sono stati intensificati i controlli contro l'abbandono illecito di rifiuti.

Pirateria stradale, individuato il responsabile a MontevarchiA Montevarchi è stato identificato il responsabile di un incidente di pirateria stradale.

