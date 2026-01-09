pirateria stradale individuato il responsabile a montevarchi

A Montevarchi è stato identificato il responsabile di un incidente di pirateria stradale. La Polizia Locale, con un intervento tempestivo ed efficace, ha svolto le indagini che hanno portato all’individuazione del colpevole. Il Sindaco ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza stradale e nella repressione di comportamenti illeciti.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – Pirateria stradale, individuato il responsabile. Il Sindaco: “Lavoro eccellente della nostra Polizia Locale”. Il plauso del Sindaco Silvia Chiassai Martini per la tempestiva risoluzione del caso accaduto a Montevarchi sabato 3 gennaio: “Esprimo grande soddisfazione per l’ottimo lavoro che la Polizia Locale sta svolgendo nel controllo del territorio, sotto la guida del Comandante Fabrizio Sarri. A lui e a tutti gli agenti va un sentito ringraziamento per l’esito delle indagini che hanno portato alla veloce identificazione del responsabile di un grave episodio di pirateria stradale lungo viale Diaz. 🔗 Leggi su Lanazione.it

