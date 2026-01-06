Fossacesia rafforzati i controlli contro l’abbandono dei rifiuti | individuato e sanzionato il responsabile dell’ultimo episodio

A Fossacesia sono stati intensificati i controlli contro l'abbandono illecito di rifiuti. Recentemente, è stato individuato e sanzionato il responsabile di un episodio recente, confermando l'impegno delle autorità locali nel mantenere il decoro e la pulizia del territorio. Le attività di vigilanza continuano per prevenire e contrastare comportamenti illeciti, garantendo un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

Proseguono con determinazione le attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti nel territorio di Fossacesia. L’ultimo episodio, avvenuto nei pressi del campo sportivo di Villa Scorciosa, ha visto l’intervento decisivo dei Carabinieri Forestali che, in collaborazione con Ecolan S.p.A. e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Sos per l’abbandono dei rifiuti: "Ora più controlli e telecamere" Leggi anche: Ponsacco inasprisce i controlli: multe nella lotta all'abbandono dei rifiuti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Firenze, rafforzati i controlli in via Palazzuolo (nel giorno dell’ennesimo parapiglia) - Una mattinata da Far West in via Palazzuolo, dove due gruppi «rivali» di maghrebini si sono azzuffati in una rissa, con tanto di pitbull ... corrierefiorentino.corriere.it Rafforzamento dell’organico comunale e riorganizzazione dei servizi Il Comune di Fossacesia ha completato un articolato processo di rafforzamento dell’organico e di riorganizzazione funzionale dei servizi, finalizzato al ripristino della piena operatività di tutti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.