Sos strade dissestate | Intervenire subito

Le strade dissestate sono un problema grave e persistente nella città. La causa principale è la mancata manutenzione, che mette a rischio pedoni e automobilisti ogni giorno. Le buche e i crateri si moltiplicano, rendendo difficile circolare in sicurezza. I cittadini chiedono interventi immediati, con lavori chiari e tempi definiti. La situazione non può più aspettare: bisogna agire prima che si verifichino incidenti o danni più gravi.

"Da anni conviviamo con strade dissestate e pericolose. Il Comune smetta di far finta di niente e trovi una soluzione con tempi certi e azioni concrete, prima che sia un incidente o, peggio, una calamità naturale a imporre di intervenire". È questo l’accorato appello di un gruppo di residenti tra Porta a Mare e San Giusto, che chiedono con urgenza interventi per rimettere in sesto alcune strade ormai completamente compromesse. Si tratta in particolare della zona compresa tra via Fra’ Mansueto e via San Bonaventura, che versa in condizioni che i cittadini definiscono "vergognose sotto il profilo del decoro, della salubrità e della sicurezza, peraltro aggravate dall’inerzia del Comune e dei privati proprietari negli ultimi due anni".🔗 Leggi su Lanazione.it

Giugliano, strade colabrodo e dissestate in centroLe strade del centro di Giugliano sono segnate da numerose buche e dissesti, con rattoppi frequenti e avvallamenti che compromettono la sicurezza e la qualità della viabilità.

"Strade dissestate e pericolose, il Comune faccia manutenzione"Le condizioni delle strade comunali sono motivo di preoccupazione, con molte arterie come via Brandoli e via Due Madonne che, a causa di ghiaccio e pioggia, risultano danneggiate e potenzialmente pericolose.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.