Spiagge libere norme più severe per il noleggio attrezzature

La giunta comunale di Latina ha approvato le nuove regole per il noleggio di attrezzature sulle spiagge libere. A partire dall’estate 2026, saranno in vigore norme più severe per gli operatori che vogliono affittare lettini, ombrelloni e altre attrezzature. Le nuove convenzioni puntano a regolamentare meglio l’attività e a garantire maggiore ordine sulle spiagge della città.

Nuove regole per le spiagge libere, nell'estate 2026. La giunta comunale di Latina ha approvato lo schema delle nuove convenzioni da stipulare con gli operatori interessati a svolgere l'attività commerciale per il noleggio delle attrezzature balneari su spiaggia libera. "L'amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Matilde Celentano – con questa delibera ha inteso dare piena e concreta attuazione al Regolamento regionale del Lazio del 2016, disciplinando l'utilizzo delle aree demaniali marittime a fini turistico-ricreativi e introducendo regole chiare e uniformi per la gestione delle spiagge libere comunali.

