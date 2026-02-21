G20 Spiagge | Le sfide dei sindaci tra difesa della costa allerte meteo e demanio marittimo | Norme chiare e coinvolgimento nelle decisioni

I sindaci della Val di Cornia si occupano di proteggere le spiagge a causa delle crescenti minacce legate all’erosione e alle allerte meteo frequenti. La gestione delle coste e le norme sul demanio marittimo sono al centro delle loro preoccupazioni. L’obiettivo è rendere le regole più chiare e coinvolgere maggiormente le comunità locali nelle decisioni. Queste sfide richiedono interventi concreti per salvaguardare il territorio e le attività turistiche. La discussione si concentra anche sulla tutela delle risorse naturali.

Gestione ambientale delle coste e riforma del demanio marittimo. Sono queste le principali sfide dei sindaci della Val di Cornia che fanno parte del network G20 Spiagge Italiane, che rafforza la propria azione anche nel 2026 sui due fronti strategici per il futuro delle comunità marine. La richiesta di fondo è di un maggiore coinvolgimento dei Comuni nei processi decisionali. "È necessario affrontare in modo strutturale le principali criticità ambientali che interessano le destinazioni costiere – afferma Elena Nappi, responsabile ambiente del G20Spiagge e prima cittadina di Castiglione della Pescaia - a partire dalla gestione dei rifiuti spiaggiati, oggi sostenuta quasi esclusivamente dai comuni costieri, nonostante l'origine spesso fluviale dei materiali.