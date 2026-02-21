SOS Bagnini | 200€ e contratto a tempo pieno per la costa toscana

La richiesta di bagnini è aumentata a causa del bisogno di garantire sicurezza sulle spiagge toscane. A Marina di Grosseto e Principina a Mare, le aziende offrono 200 euro al giorno e contratti a tempo pieno per coprire le esigenze della stagione estiva 2026. La ricerca di personale si intensifica, attirando giovani e professionisti del settore. Le opportunità di lavoro si fanno più numerose man mano che si avvicina l’estate.

La corsa ai bagnini per l’estate 2026 è ufficialmente iniziata a Marina di Grosseto e Principina a Mare. La Balneari della Maremma Grossetana, rete di imprese del settore turistico-balneare, ha aperto le selezioni per assumere assistenti bagnanti in possesso di brevetto MIP, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza sulle spiagge del comune di Grosseto durante la prossima stagione estiva. La stagione balneare si preannuncia intensa e la necessità di personale qualificato è elevata. La Balneari della Maremma Grossetana punta a garantire un servizio di salvataggio efficiente e professionale, consapevole dell’importanza di un presidio costante delle torrette lungo la costa toscana, particolarmente frequentata dai turisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Contratto nuovo per 113 operatori sociosanitari del Civico: via libera al tempo pienoDal primo marzo, 113 operatori sociosanitari del Civico passeranno al tempo pieno.

Leggi anche: TALENT ZONE – Tempo al tempo nei 200 di Margherita Castellani

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.