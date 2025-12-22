Margherita Castellani è una giovane velocista dell’atletica italiana, specialista dei 200 metri, che affronta il proprio percorso sportivo con maturità e consapevolezza. Nell’intervista racconta come vive la preparazione alla gara, l’importanza di trovare il giusto equilibrio tra concentrazione e serenità e il lavoro quotidiano necessario per crescere stagione dopo stagione. Margherita parla dei suoi obiettivi per il futuro prossimo: migliorare i propri tempi e conquistare la partecipazione ai Mondiali Under 20 in America, senza perdere di vista l’organizzazione degli impegni e la crescita personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TALENT ZONE – Tempo al tempo nei 200 di Margherita Castellani

Leggi anche: Al Teatro Laboratorio "Cenerentola…è il tuo tempo! Cinderella…è tempo per te!"

Leggi anche: Ritorno al futuro: 40 anni dopo, l’icona che il tempo ha reso senza tempo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

TALENT ZONE – Tempo al tempo nei 200 di Margherita Castellani - Margherita Castellani è una giovane velocista dell’atletica italiana, specialista dei 200 metri, che affronta il proprio percorso sportivo con maturità e ... oasport.it

TALENT ZONE - Tempo al tempo nei 200 di Margherita Castellani

Mattia Agostinacchio ospite di Talent Zone: "Sogno la Milano-Sanremo. Vorrei vincere almeno una gara nel 2026 tra i pro" - facebook.com facebook