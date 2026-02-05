Contratto nuovo per 113 operatori sociosanitari del Civico | via libera al tempo pieno

Dal primo marzo, 113 operatori sociosanitari del Civico passeranno al tempo pieno. La direzione ha dato il via libera alla trasformazione del loro contratto, che fino a ora era a tempo parziale. Ora, lavoreranno 40 ore a settimana, invece di 32. La decisione arriva dopo mesi di trattative e sarà effettiva già all’inizio del mese prossimo.

