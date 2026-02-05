Contratto nuovo per 113 operatori sociosanitari del Civico | via libera al tempo pieno

Dal primo marzo, 113 operatori sociosanitari del Civico passeranno al tempo pieno. La direzione ha dato il via libera alla trasformazione del loro contratto, che fino a ora era a tempo parziale. Ora, lavoreranno 40 ore a settimana, invece di 32. La decisione arriva dopo mesi di trattative e sarà effettiva già all’inizio del mese prossimo.

Dal prossimo 1 marzo, per 113 operatori sociosanitari arriverà il traguardo di trasformazione del loro rapporto di lavoro da tempo parziale (80%) a tempo pieno (100%). L'implementazione riguarderà gli stessi Oss che erano già stati stabilizzati con una precedente delibera trovando sistemazione.

