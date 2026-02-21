Domenico morto il bimbo con il cuore bruciato | mamma e papà stretti attorno a lui

Domenico, il bambino trasferito a Napoli per un trapianto, è spirato in ospedale. La causa è una grave infezione che ha aggredito il suo cuore recentemente sottoposto all’intervento. I genitori erano accanto a lui durante le ultime ore, cercando di confortarlo. La notizia ha colpito la comunità, che si era stretta attorno alla famiglia durante il difficile percorso. La famiglia ora affronta il dolore della perdita del loro piccolo.

Domenico, il bimbo trapiantato a Napoli, è morto. Lo rende noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”. Lo si legge nella nota dell’Ospedale dei Colli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

