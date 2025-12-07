Atalanta Palladino usa bastone e carota | Non abbiamo capito la partita ma sono convinto che ci rialzeremo

Bergamo, 7 dicembre 2025 – Dimenticare subito la batosta di Verona e ripartire. È il mantra in casa Atalanta dopo la brutta sconfitta di sabato sera per 3-1 al Bentegodi. “Chiediamo scusa ai nostri tifosi, poteva essere un'occasione per risalire in classifica. Non mi spiego quanto accaduto a Verona, dove siamo stati in difficoltà: conoscevamo le caratteristiche del Verona e abbiamo sbagliato a capire la partita. Probabilmente è colpa mia e sono d’accordo sul fatto che siamo stati un po’ mosci”, ha ammesso nel dopo gara un deluso e amareggiato Raffaele Palladino. Sincero nella sua analisi. L’impegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

